"Candyman" يتسبب في أزمة ضخمة بصناعة السينما الأمريكية

رنا صلاح الدين - يبدو أن هناك انقسام بين صناع السنيما في هوليود حول إعادة فتح دور العرض أو استمرار غلقها حتى في الوقت الذي يتأذى فيه أصحاب دور العرض الأمريكية.
وتسببت جائحة كورونا، في جعل الكثير من صانعي الأفلام الهوليودية، يرفضون عرض أفلامهم في السينمات، وهو بعكس ما كان قبل أزمة كوفيد-19.
وكشفت تقارير هوليودية، أن المنتج جوردان بيل لعب دورًا بارزًا في قرار تأجيل إطلاق فيلم "Candyman" من 23 أكتوبر إلى العام المقبل.
وأوضحت تقرير صحيفة "هوليود ريبورت"، أن الخوف على تجمع عدد كبير من الجماهير داخل قاعات السينمات، كان السبب الرئيسي وراء تأجيل الفيلم المنتظر.
وتشارك شركتي "يونيفرسال"، "أم جي أم" في إنتاج فيلم "كاندي مان" الذي، من المحتمل عرضه في الأشهر الأولى من العام المقبل 2021.
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