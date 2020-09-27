هالة صدقي تودع المنتصر بالله: "أخف دم في مصر.. وأجدع وأطيب البشر"

رنا صلاح الدين - نعت الفنانة هالة صدقي، النجم المنتصر بالله، الذي وافته المنية أمس السبت عن عمر ناهز الـ70 عامًا بعد صراع مع المرض.

ونشرت هالة، صورة للفنان الراحل، وعلقت عليها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، قائلة:"وداع لاخف دم في مصر منتصر بالله ، وداع لاجدع واطيب البشر".

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ووصل جثمان الفنان الراحل كنيسة أبو سيفين بالمهندسين لبدء مراسم الجنازة.

وقد توافد عدد من الفنانين للمشاركة فى الجنازة، منهم المخرج ماندو العدل، والفنان أحمد بدير، والفنان منير مكرم عضو نقابة المهن التمثيلية.

ومن المقرر أن تتلقى أسرة الفنان الراحل العزاء مساء الاثنين والثلاثاء المقبلين بكنيسة السيدة العذراء بشارع المرعشلى بالزمالك.