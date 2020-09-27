بالفيديو| بعد جدل حملها من العوضي.. ياسمين عبد العزيز تستعرض أنوثتها

رنا صلاح الدين - شاركت النجمة ياسمين عبد العزيز، جمهورها بفيديو قصير استعرضت فيه أنوثتها.

ونشرت ياسمين الفيديو عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، ظهرت من خلاله وهي مرتدية فستانًا أسود اللون، حاز إعجاب الكثير من متابعيها ومحبيها.

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وكان قد آثار الفنان أحمد العوضي، الشكوك حول حمل زوجته النجمة ياسمين عبد العزيز، بسبب صور ظهر من خلالها رفقتها في أحد المناسبات.

ونشر العوضي صورة عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" ظهر فيها وهو يضع يده على بطن ياسمين، وهو ما آثار الجدل والكثير من التسآولات حول حقيقة حملها، وجاءت أغلب تعليقات المتابعين تقديم تهنئتهم لهما على أساس أنها حامل.

يذكر أن ياسمين عبد العزيز، خاضت الدراما الرمضانية الماضية بمسلسل "ونحب تاني ليه"، رفقة الفنان كريم فهمي وشريف منير، وتارا عماد وسوسن بدر وعماد رشاد وكارولين وعلا رشدي.