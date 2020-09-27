شريف سلامة يكشف لـ"الخليج 365" دوره في"إسود فاتح": شكلي شرس

يحاول الفنان المصري شريف سلامة تقديم شخصيات مختلفة، وأعمال تحتوي على أفكار جادة، وعندما يفشل في العثور على نص مثير يشبع شغف الفنان بداخله، يفضل الغياب.

ومن جديد يعود شريف سلامة بمسلسل "إسود فاتح"، الذي يبدأ عرضه، الأحد، على منصة شاهد الرقمية، والعمل من تأليف أمين جمال، وسيناريو وحوار شريف يسري، وإخرج كريم العدل، ويضم نخبة من النجوم أبرزهم اللبنانية هيفاء وهبي، والفنان صبري فواز.







"الخليج 365"التقت بالفنان شريف سلامة لمعرفة محتوى "إسود فاتح"، وكيف كانت أجواء التصوير في ظل فيروس كورونا.

ـ بداية ما هو المغري في مسلسل "إسود فاتح"؟

عوامل كثيرة شجعتني على المشاركة في المسلسل منها، النص فهو مكتوب بحرفية شديدة والقصة تحتوي على أبعاد اجتماعية وإنسانية، كما أن المسلسل يضم مجموعة متميزة من نجوم التمثيل مثل: هيفاء وهبي، وروجينا، وصبري فواز، وجميعهم يمتلك موهبة كبيرة.





ــ ما هي ملامح الشخصية التي تقدمها في العمل؟

دائما أبحث عن شخصيات مختلفة وغريبة، وفي مسلسل"إسود فاتح"، أجسد شخصية "سيف" شقيق هيفاء وهبي، والشخصية شرسة على مستوى الشكل والأداء، ودفعتني الشخصية لعمل"تاتو، ووضع حلق"، وكثير من الأشياء الغريبة.

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ــ هل أغضبك عدم عرضه على شاشة التليفزيون؟

بصراحة شديدة لم يشغلني هذا الأمر، لأنني أرى أن المستقبل للمنصات الرقمية، وسعيد لأن المشاهد سيكون حريص على المتابعة، وكأنه قرر الذهاب لرؤية فيلم في دار عرض سينمائي، ولم أغضب وأتوقع أن تزداد أهمية المنصات الإلكترونية مستقبلا.





ـ كيف كانت أجواء العمل مع النجمة اللبنانية هيفاء وهبي؟

هيفاء وهبي شخصية رائعة، تهتم بكل التفاصيل، وحريصة على مصلحة زملاءها، وسعدت بالعمل معها جدا، وأتمنى تكرار التجربة، كما سعدت أيضا بالتواجد مع كل فريق العمل، والمخرج كريم العدل.

ــ هل أثر فيروس كورونا على تصوير المسلسل؟

بكل تأكيد، كان من المقرر تصوير مسلسل "إسود فاتح" المكون من 30 حلقة في 3 شهور فقط، ولكن بسبب فيروس كورونا، والإجراءات الاحترازية، استغرق التصوير عاما كاملا، وبالمناسبة كل أحداث المسلسل تدور في مصر، لكن تم تصويره بالكامل في العاصمة اللبنانية بيروت.





ـ ما هو مؤشر النجاح بالنسبة لك.. الجمهور أم رأي النقاد؟

أحترم رأي الجمهور جدا لأن حكم الجمهور يكون فطري وصادق جدا، كما أتابع آراء النقاد بشغف شديد خاصة إذا كان النقد بناء بدون هدف أو غرض، فالنقد أمر بالغ الأهمية لاستمرار وتطور الحركة الفنية.