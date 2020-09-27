بالصور.. نجوم الفن يودعون المنتصر بالله

ودع نجوم الفن في مصر الفنان المنتصر بالله، الأحد، بكنيسة أبو سيفين في العاصمة المصرية القاهرة.





وحضر عدد من الفنانين لوداع الراحل ومنهم جمال العدل، وهاني رمزي، وأشرف زكي، وأحمد السبكي، ومنير مكرم، وبوسي شلبي، وأحمد بدير، ونبيل نور الدين، وماندو العدل، ومحسن علم الدين.

وأعلنت أسرة الفنان الراحل أنها ستتلقى العزاء مساء الاثنين والثلاثاء بكنيسة السيدة العذراء بالزمالك.

وتوفي المنتصر بالله رياض، ظهر السبت، ليتوقف صانع البهجة عن الضحك والبكاء والكلام عن عمر ناهز الـ70 عاما.





ولد الفنان الراحل في 21 فبراير/ شباط 1950، وسط أسرة متوسطة الحال، وحاول والده كثيرا إقناعه بأن يكون طبيبا أو مهندسا، لكنه لم يلتفت لهذه النصائح، وانحاز لطموح الفنان الكامن بداخله.





ومن خشبة المسرح استطاع المنتصر بالله العبور للجمهور، وكانت البداية مع فرقة ثلاثي أضواء المسرح التي ضمت "سمير غانم والضيف أحمد وجورج سيدهم"، وعندما أثبت وجوده انهالت عليه العروض من شركات الإنتاج.





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تألق المنتصر بالله في المسرح وقدم من خلاله 7 عروض مهمة منها "شارع محمد علي، حضرات السادة العيال، العالمة باشا"، كما توهج على شاشة التليفزيون بأعمال كوميدية رائعة وأخرى اجتماعية مثل "أبناء ولكن، أنا وانت وبابا في المشمش، أيام المنيرة، أرابيسك".



