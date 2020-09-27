كيم كاردشيان ترد على شائعات طلاقها بـ"أمسية رومانسية"

الخليج 365الأحد 2020/9/27 04:23 م بتوقيت أبوظبي
علقت نجمة تلفزيون الواقع، عارضة الأزياء الأمريكية، كيم كاردشيان على شائعات طلاقها من زوجها مغني الراب كاني ويست.
ونشرت كاردشيان "ستوري" على صفحتها على أنستقرام ظهرت فيها مع زوجها في حفل زفاف أحد الأصدقاء المقربين وكتبت معلقة: "أمسية رومانسية".
وترددت في الآونة الأخيرة أنباء عالمية حول توتر العلاقة بين الثنائي كيم كاردشيان وزوجها المغني كاني ويست.
جاء ذلك عقب الكم الهائل من الهجوم المتبادل بين الثنائي والذي بدأه الزوج بإطلاق اتهامات عديدة عبر تويتر، أبرزها رغبته فى طلاقها قبل قيامه بحذف التغريدة، الأمر الذي دفع كيم إلى شن هجوم مضاد عليه بكلمات عبر خاصية "ستوري" أنستقرام، قالت فيها إن كاني ويست الذى يرغب فى الترشح لرئاسة أمريكا يعاني من اضطراب ثنائي القطب ما يؤثر على تصرفاته.
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