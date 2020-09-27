انتحار ممثلة يابانية شهيرة داخل منزلها

الخليج 365الأحد 2020/9/27 02:45 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت القناة التلفزيونية اليابانية الاجتماعية، الأحد، أن الممثلة السينمائية والتلفزيونية اليابانية يوكو تاكيوتشي أقدمت على الانتحار.
ووفقا للشرطة المحلية، فقد عثر أقاربها على جثة الممثلة البالغة من العمر 40 عاما في المنزل الليلة الماضية. ونقلت سيارة إسعاف الفنانة إلى المستشفى حيث أكد الأطباء وفاتها.
وتعتبر الشرطة أن الانتحار بالذات سبب الوفاة، على الرغم من أنه لم يتم العثور على رسالة انتحار على الفور.
وفي العام الماضي، تزوجت تاكيوتشي من الممثل ناكامورا شيدو، وأنجبت طفلا هذا العام.
وحصلت تاكيوتشي على عدد من الجوائز السينمائية في اليابان، من بينها جائزة الأكاديمية اليابانية للأفلام عن الأداء المتميز كممثلة، وكانت من بين الفائزين لمدة 3 أعوام متتالية من عام 2004، وفقا لموقعها الرسمي على الإنترنت.
يشار إلى أن الحادث يأتي بعد أقل من أسبوعين من العثور على الممثلة اليابانية ساي أشينا، 36 عاما، وقد فارقت الحياة أيضا في منزلها في 14 سبتمبر الجاري، وذكرت كيودو في ذلك الوقت أن مصادر التحقيق اشتبهت في أن الانتحار هو سبب الوفاة.
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