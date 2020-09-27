بوتاس يفوز بسباق جائزة روسيا الكبرى لفورمولا 1 المزيد

فاز الفنلندي فالتيري بوتاس سائق مرسيدس، بجائزة روسيا الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات ، الأحد.

وكان هاميلتون حقق مركز أول المنطلقين السبت، بعد تفوقه على جميع منافسيه في التجارب التأهيلية الرسمية لعاشر سباقات الموسم الحالي، لكنه خسر السباق لصالح بوتاس زميله في الفريق.

واستغل بوتاس عقوبة التوقف 10 ثوان التي فرضت على هاميلتون، بسبب مخالفة خلال التجارب التي أجريت السبت، ليقتنص الصدارة.

وحقق الفنلندي انطلاقة جيدة سمحت له بالتقدم إلى المركز الثاني وتبادل الصدارة في البداية مع هاميلتون، قبل أن يتراجع للوصافة مجددا.

هاميلتون توقف في اللفة رقم 16، حيث طبق العقوبة وبدا غاضبا وعلّق ما حدث بقوله "هذا أمر سخيف".

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بوتاس استغل الأمر وتقدم إلى الصدارة بمجموعة من اللفات السريعة، بعد أن وسع الفارق إلى 6.5 ثانية مع أقرب ملاحقيه.

هاميلتون من جانبه، أكمل تقدّمه حتى وصل للمركز الثالث خلف بوتاس الذي حقّق فوزه الثاني هذا الموسم، وفيرشتابن الذي عاد للظهور على منصات التتويج مرة أخرى.

وكان هاميلتون يأمل في معادلة الرقم القياسي العالمي لعدد مرات التتويج في السباقات (91 فوزا) والمسجل منذ عام 2006 باسم الألماني المعتزل مايكل شوماخر، لكنه احتل المركز الثالث في النهاية.

ولا يزال هاميلتون ينفرد وبكل جدارة بصدارة قائمة السائقين متقدما بفارق 44 نقطة على بوتاس قبل آخر 7 سباقات من الموسم الحالي.

وبفوز بوتاس، عزز مرسيدس هيمنته على سباق الجائزة الكبرى الروسي بفوزه بجميع السباقات منذ انطلاق الحدث على حلبة سوتشي في 2014.