القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة الخليج 365 الأحد 2020/9/27 03:59 م بتوقيت أبوظبي الأحد 2020/9/27 03:59 م بتوقيت أبوظبي

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، أن قواته تمكنت من اعتراض وتدمير مسيرة حوثية مفخخة تم إطلاقها صوب السعودية. وقال المتحدث باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي إن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة بالأجواء اليمنية. وأضاف أن المسيرة المفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

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كانت هذه تفاصيل خبر التحالف يدمر طائرة بدون طيار مفخخة أطلقها الحوثي باتجاه السعودية المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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