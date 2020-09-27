أعربت الفنانة يسرا عن حزنها الشديد لوفاة الفنان الكوميدي المنتصر بالله، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك".
نشرت "يسرا" صورة لـ المنتصر بالله، وعلقت عليها قائلة:"إنا
يذكر أن الفنان المنتصر بالله، قد رحل عن عالمنا أمس، عن عمر ناهز الـ 70 عامًا، بعد صراع مع المرض، وقد أحزن هذا الخبر الكثير من أصدقائه النجوم، ومتابعيه ومحبيه.
كانت هذه تفاصيل خبر يسرا تقدم التعازي لأسرة الفنان المنتصر بالله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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