فن ومشاهير

يسرا تقدم التعازي لأسرة الفنان المنتصر بالله

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أعربت الفنانة يسرا عن حزنها الشديد لوفاة الفنان الكوميدي المنتصر بالله، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك".

 

 

نشرت "يسرا" صورة لـ المنتصر بالله، وعلقت عليها قائلة:"إنا

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لله وإنا إليه راجعون، صديقي وحبيبي وعشرة العمر المنتصر بالله في ذمة الله، خالص عزائي لزوجته وإبنته و لكل جهوره العظيم، تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته"، وقد تفاعل معها الكثير من متابعيها عبر التعليقات، ودعوا له بالرحمة والمغفرة".

 

يذكر أن الفنان المنتصر بالله، قد رحل عن عالمنا أمس، عن عمر ناهز الـ 70 عامًا، بعد صراع مع المرض، وقد أحزن هذا الخبر الكثير من أصدقائه النجوم، ومتابعيه ومحبيه.

 

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