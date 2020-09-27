أشعل الفنان كريم العمري مواقع التواصل الإجتماعي بالحلقة الرابعة من مسلسل "حكايات بنات" الذي تم عرضها مساء امس، السبت، عبر شبكة قنوات on e.
وظهر " العمري" خلال الحلقة يعيد "سيليا" ابنته إلى طليقته "نور" التي تجسد دورها الفنانة ميرنا نور الدين وشرح لها تفاصيلاختفاءه والمشاكل التي مر بها خلال الفترة الماضية، ويطالبها بمساعدته ولكنها ترفض.
ويشار إلى أن أحداث المسلسل تدور حول حياة أربع فتيات، وعلاقاتهن العاطفية، وحياتهن الخاصة وعائلتهن وأحلامهن وطموحاتهن.
يذكر أن الفنان كريم العمري كان حققنجاحًا كبيرًا في الجزء الرابع من العمل بشخصية "مروان" الذي جسدها، ما جعله يتصدر تريندات السوشيال ميديا وقت عرضه.
الجدير بالذكر أن مسلسل "حكايات بنات" الجزء الخامس بطولة كل من ميرنا نور الدين، هاجر أحمد، أسماء جلال، هند عبدالحليم، كريم العمري، ليلى حسين، عصام السقا، حازم إيهاب، أحمد كرارة، نبيل نور الدين، علا رامي، إخراج مصطفى أبو سيف.
كانت هذه تفاصيل خبر كريم العمري يشعل السوشيال ميديا بدوره في حكايات بنات ٥ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.