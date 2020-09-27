كريم العمري يشعل السوشيال ميديا بدوره في حكايات بنات ٥

أشعل الفنان كريم العمري مواقع التواصل الإجتماعي بالحلقة الرابعة من مسلسل "حكايات بنات" الذي تم عرضها مساء امس، السبت، عبر شبكة قنوات on e.

وظهر " العمري" خلال الحلقة يعيد "سيليا" ابنته إلى طليقته "نور" التي تجسد دورها الفنانة ميرنا نور الدين وشرح لها تفاصيل

اختفاءه والمشاكل التي مر بها خلال الفترة الماضية، ويطالبها بمساعدته ولكنها ترفض.

ويشار إلى أن أحداث المسلسل تدور حول حياة أربع فتيات، وعلاقاتهن العاطفية، وحياتهن الخاصة وعائلتهن وأحلامهن وطموحاتهن.

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يذكر أن الفنان كريم العمري كان حقق

نجاحًا كبيرًا في الجزء الرابع من العمل بشخصية "مروان" الذي جسدها، ما جعله يتصدر تريندات السوشيال ميديا وقت عرضه.

الجدير بالذكر أن مسلسل "حكايات بنات" الجزء الخامس بطولة كل من ميرنا نور الدين، هاجر أحمد، أسماء جلال، هند عبدالحليم، كريم العمري، ليلى حسين، عصام السقا، حازم إيهاب، أحمد كرارة، نبيل نور الدين، علا رامي، إخراج مصطفى أبو سيف.