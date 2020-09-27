حميد الشاعري يتخطى الـ 800 ألف مشاهدة بأغنية "عيلتي"

سجل الفنان حميد الشاعري، بأغنيته الجديدة "عيلتي"، أكثر من 830 ألف مشاهدة، وذلك خلال 3 أيام من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات:صابر كمال، ألحان:بلال سرور، توزيع:حميد الشاعري، ويقول مطلعها"في قلبي كلام ومش قايله، ولاتسمعلي صوت ولاهمس، ومن

كتر اللي انا شايله بقيت حساس بقيت باللمس، واهلي بشكوتي أولى دي عيلتي تسد العين".

يذكر أن حميد قد طرح حديثاً أغنية "أنا بابا"، وحقق أكثر من 2 مليون مشاهدة، خلال مايقرب

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من أسبوعين من طرحها، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، من كلمات الشاعر محمد البوغة، ألحان مديح محسن، توزيع أمين نبيل محمد.

تأتي الأغنية ضمن ألبومه الجديد "أنا بابا"، والذي يمثب عودة غنائية لـ حميد إلى جماهيره بعد يغاب أكثر من 14 عام، حيث كانت آخر ألبوماته "روح السمارة"، والتي تم طرحه عام 2006.