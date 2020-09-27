سجل الفنان حميد الشاعري، بأغنيته الجديدة "عيلتي"، أكثر من 830 ألف مشاهدة، وذلك خلال 3 أيام من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
الأغنية من كلمات:صابر كمال، ألحان:بلال سرور، توزيع:حميد الشاعري، ويقول مطلعها"في قلبي كلام ومش قايله، ولاتسمعلي صوت ولاهمس، ومنكتر اللي انا شايله بقيت حساس بقيت باللمس، واهلي بشكوتي أولى دي عيلتي تسد العين".
يذكر أن حميد قد طرح حديثاً أغنية "أنا بابا"، وحقق أكثر من 2 مليون مشاهدة، خلال مايقرب
تأتي الأغنية ضمن ألبومه الجديد "أنا بابا"، والذي يمثب عودة غنائية لـ حميد إلى جماهيره بعد يغاب أكثر من 14 عام، حيث كانت آخر ألبوماته "روح السمارة"، والتي تم طرحه عام 2006.
كانت هذه تفاصيل خبر حميد الشاعري يتخطى الـ 800 ألف مشاهدة بأغنية "عيلتي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.