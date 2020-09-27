حسن عبدالله يعيش حالة من النشاط الفني بالسيرة الهلامية وسينما مصر

يعود الفنان حسن عبدالله، بعرضين مسرحيين بعد أزمه فيروس كورونا المستجد، وهما "السيرة الهلامية"، للمخرج محمد الصغير، "سينما مصر" للمخرج خالد جلال.

يشار إلى أن "السيرة الهلامية" تعرض بمسرح الهناجر، ويقدم "حسن" شخصية هاملت ولكن بشكل صعيدى ساخر

في إطار كوميدي، وتعرض ثلاثة أيام من كل أسبوع "الجمعة والسبت والأحد".

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يذكر أن "سينما مصر" للمخرج خالد جلال، كان توقف أشهر عدة بسبب أزمة فيروس كورونا، ويعرض

ثلاثة أيام من كل أسبوع "الإثنين والثلاثاء والأربعاء"، ويقدم حسن عبدالله شخصيات عدة بها، وهى "نجيب الريحاني، عمر الشريف"، وغيرهما.

يذكر أن آخر أعمال الفنان حسن عبدالله مسلسل "لما كنا صغيرين"، الذى تم عرضه في شهر رمضان، بطولة محمود حميدة، خالد النبوي، ريهام حجاج، كريم قاسم، إخراج محمد علي.