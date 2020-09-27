شاهد.. هيفاء وهبي فى كواليس مسلسل "أسود فاتح"

نشرت الفنانة هيفاء وهبي صورة جديدة لها من كواليس مسلسلها الجديد "أسود فاتح"، وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". ظهرت هيفاء خلال الصورة ترتدي فستانًا أحمر اللون، وعلقت على المنشور قائلة: رانيا بالرداء الأحمر. فستانًا أحمر اللون، وعلقت على المنشور قائلة: رانيا بالرداء الأحمر. Advertisements المسلسل تأليف شريف يسري، إخراج كريم العدل، وشارك هيفاء في البطولة: صبري فواز، أحمد فهمي، معتصم النهار، عمر السعيد، رانيا منصور. البطولة: صبري فواز، أحمد فهمي، معتصم النهار، عمر السعيد، رانيا منصور. يذكر أن آخر أعمال الفنانة هيفاء وهبي كان مسلسل "لعنة كارما"، تأليف عبير سليمان، إخراج خيري بشارة، شاركها في البطولة: عبير عيسى، شيرين، محمد الليثي.

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