“إكرامية” بآلاف الدولارات لعامل توصيل بيتزا لهذا السبب

كتبت أسماء لمنور في الأحد 27 سبتمبر 2020 02:08 مساءً - منذ 31 دقيقة

إكرامية كبيرة تلقاها عامل توصيل بيتزا يبلغ من العمر 89 عاما، لقاء تفانيه في عمله بعد حملة تبرعات أقيمت لأجله عبر تطبيق تيك توك من محبيه. وذلك بعد تداول مقطع للعامل وهو يقوم بعمله من خلال توصيل البيتزا لأحد الزبائن والذي قام بتسجيل العديد من الحجوزات التي كان يجلبها العامل.

يعمل ديرلين نيوي، 30 ساعة إسبوعيا على إيصال البيتزا للمنازل والأشخاص الذين يقومون بطلبها من المطعم الذي يعمل به.

ليفاجئ بزيارة من عائلة فالديز، التي طرقت باب بيته في ولاية يوتا الأمريكية، والذين قدموا له مفاجئة تمثلت بإكرامية كبيرة وصلت لـ12 ألف دولار أمريكي، تم جمعها عن طريق تبرعات على موقع “تيك توك”، بعدما قامت العائلة بتسجيل العديد من زيارته لهم بمهمة إيصال البيتزا.

وعلق كارلوس فالديز أحد أفراد الأسرة قائلا “الأمر جنوني، الجميع يحبونه”. تقول العائلة إن عبارته الدائمة مع كل عملية توصيل هي: “مرحباً، هل طلبت بعض البيتزا؟”.

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في الوقت الذي يتابع فيه أكثر من 53 ألف شخص فيديوهات عامل البيتزا، قررت العائلة العمل على مساعدته لكي لا يضطر للعمل كثيرا، ليقرروا الطلب من متابعيهم التبرع للعامل، وبدأ المال يتدفق.

ليتمكنوا من جمع 12 ألف دولار، وقدموا له شيكا موقعا من “عائلة تيك توك”. فوجئ نيوي تماما، ولم يكن يعرف حتى ما هو “تيك توك”، لكنه كان ممتنا لهذه الهدية غير المتوقعة، بحسب ما نقل موقع ksltv.

وقال نيوي وهو يحبس دموع الفرح “كيف أشكركم؟ لا أعرف ماذا أقول”.