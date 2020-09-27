بالصور.. جثمان المنتصر بالله يصل الكنيسة استعدادا لبدء مراسم الجنازة

رنا صلاح الدين - وصل جثمان الفنان الراحل المنتصر بالله كنيسة أبو سيفين بالمهندسين لبدء مراسم الجنازة.

وقد توافد عدد من الفنانين للمشاركة فى الجنازة، منهم المخرج ماندو العدل، والفنان أحمد بدير، والفنان منير مكرم عضو نقابة المهن التمثيلية.

المنتصر بالله

ومن المقرر أن تتلقى أسرة الفنان الراحل العزاء مساء الاثنين والثلاثاء المقبلين بكنيسة السيدة العذراء بشارع المرعشلى بالزمالك.

المنتصر بالله

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وكان الفنان الكوميدي المنتصر بالله، قد توفي أمس السبت، عن عمر ناهز الـ 70 عاماً، بمستشفى مصطفى كامل بالإسكندرية، وذلك بعد صراع مع المرض.

المنتصر بالله

ونشر الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، صورة الفنان الراحل المنتصر بالله، عبر حسابه لشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وعلق عليها قائلًا:"وداعًا الفنان الكبير المنتصر بالله".

المنتصر بالله

المنتصر بالله