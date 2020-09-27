صدمة كبرى.. القبض على النجمة الهندية ديبيكا بادوكون في قضية مخدرات

رنا صلاح الدين - تعيش الهند حالة من الصدمة على المستوى الفني، بعدما أكدت السلطات المحلية، أن مجموعة من أبرز نجوم بوليود يخضعون لتحقيق واسع النطاق في قضية مخدرات.

ويحقق مسؤولون من مكتب مكافحة المخدرات في اتهامات تعاطي بعض الممثلين مواد مخدرة الشهر الماضي، والتي كانت مرتبطة بموت الممثل صاحب الشعبية سوشانت سينج راجبوت.

وتم العثور على جثة سوشانت سينج راجبوت في منزله في شهر يونيو الماضي، بعد أن انتحر لأسباب بدأت تتضح في الفترة الحالية.

وكشفت تقارير هندية، أن مكاتب السلطات الأمنية تستجوب الممثلة ديبيكا بادوكون، إحدى أشهر الممثلات في الهند، للكشف عن علاقتها بأي شيء متعلق بوفاة سوشانت.

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من جهتها، ذكرت قناة تلفزيونية محلية، أن ديبيكا بادوكون شوهدت وهي تصل إلى مومباي، في وقت متأخر يوم الخميس الماضي قبل استجوابها في الساعات الماضية.

واستجوبت السلطات الهندية عدة مشاهير بقطاع السينما هذا الأسبوع في مومباي، للكشف عن أي صلة محتملة بين قطاع السينما وتجارة المخدرات.

وألقى مكتب مكافحة المخدرات القبض على الممثلة ريا تشاكرابورتي صديقة راجبوت في وقت سابق من الشهر الجاري، بتهمة العمل مع عصابة مخدرات.