شخصية أسطورية تشارك دواين جونسون بطولة فيلم "بلاك آدم"

رنا صلاح الدين - أعلنت شركة "DC Movie"، أنه يجرى حاليا مفاوضات نهائية مع الممثل ألديس هودج للمشاركة فى فيلم "Black Adam" بجانب النجم العالمى داوين جونسون. ويقوم بإخراج الفيلم حاليا جاومى كوليت سيرا، الذى أخرج فيلم مغامرات ديزنى القادم Jungle Cruise. وكان قد طرح داوين جونسون، بوستر جديد لفيلمه القادم بعنوان "بلاك آدم"، والمقرر طرحه خلال الأشهر الأولى من عام 2021 بدور العرض السينمائى. وسيقدم دواين جونسون شخصية "بلاك آدم"، من وهى من الشخصيات الشريرة فى عالم دى سى السينمائى الممتد، وهو العدو اللدود لسوبر مان. ويتميز "بلاك آدم" بالسرعة الخارقة والقدرة على الطيران، أما هودج سيقدم شخصية "HAWKMAN"،و هو القائد النارى لـ JSA (جمعية العدل الأمريكية) وواحد من أكثر الشخصيات الأسطورية المحبوبة.

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