شيريهان تنعي المنتصر بالله: جزء أصيل من فني وعمري

رنا صلاح الدين - نعت الفنانة المصرية شيريهان الفنان الكوميدي الراحل المنتصر بالله، والذي شاركته في عدد كبير من الأعمال المسرحية.

شيريهان كتبت، على حسابها الخاص على موقع "تويتر": "خبر يوجع القلب المنتصر بالله في ذمة الله، إنسان وفنان وصديق غالي هو وأسرته العظيمة المحترمة زوجته عزيزة وبناته أو جواهرهم الثلاث".

وأضافت: "جزء أصيل من فني وعمري الطيب وذكرياتي الجميلة من علشان خاطر عيونك إلى شارع محمد علي.. لن انساها ولن أنساه أبداً، في سلام الله يا منتصر بالله".

شيريهان والمنتصر بالله

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وكان الفنان الكوميدي المنتصر بالله، قد توفي أمس السبت، عن عمر ناهز الـ 70 عاماً، بمستشفى مصطفى كامل بالإسكندرية، وذلك بعد صراع مع المرض.

ومن المقرر صلاة الجنازة عليه ودفنه اليوم الأحد الموافق 27 سبتمبر من القاهرة.

ونشر الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، صورة الفنان الراحل المنتصر بالله، عبر حسابه لشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وعلق عليها قائلًا:"وداعًا الفنان الكبير المنتصر بالله".