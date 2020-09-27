دانا حلبي تتعرض لحادث سير.. وهكذا علقت

رنا صلاح الدين - تعرضت الفنانة اللبنانية دانا حلبي، لحادث سير، موجهة الشكر لكل من آطمئن عليها.
ونشرت دانا، صورة ظهرت فيها برفقة أبنائها،وعلقت عليها من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام":"عملت حادث بالسيارة اليوم بس الحمدلله حديد بحديد".
وأضافت:"المهم ولادي جنبي ووجودهم بنسيني كل شيء .. الله يخليلكم ولادكم.. والحمدلله انا بخير شكرًا ع كل الرسايل بحبكم".
وكانت دانا حلبي قد آثارت جدلًا بعدما ظهرت في اكثر من فيديو الفترة الأخيرة ترقص فيه على إحدى الأغنيات منها "بالبنط العريض"، للنجم حسين الجسمي، و"ضارب عليوي"، للفنان مصطفى شوقي.
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