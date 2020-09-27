بسبب شابين.. نورهان: انا مش عارفني انا تهت مني.. صور

رنا صلاح الدين - شاركت الفنانة المصرية نورهان جمهورها بصورة ظهرت فيها برفقة شابين، كانت قد التقت بهما في طفولتهما أثناء تصويرها مسلسل "سوق العصر".

نورهان علقت على الصورة، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع "انستجرام": "لما عملت مسلسل سوق العصر مع استاذي المخرج هاني اسماعيل كان ابنه الاكبر حسن عمره ١٠ سنوات و الاصغر يحيي كان عنده سنة !".

وأضافت: والنهاردة بعد حوالي ٢٠ سنة من سوق العصر قابلت حسن اللي أصغر مني ب ٨ سنين لقيته ممثل هايل و اعلامي شاطر و مطرب موهوب و راجل جدع و شهم و يحيي اتخرج من اعلام و هو اللي بيخرج و يصور الايفنت !!! الله اكبر".

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وتابعت: "بغض النظر عن اني حاساهم احيانا ولادي واحيانا رجالتي و شوية مشاعر مختلطة كده .. بس نفسي اقول لامهم انتي عملتي عمل عظيم و لباباهم دا اعظم انتاجك .. وانا بقي .. مش فاهمة حاجة انا مين انا فين انا اللامنتمي لأي جيل".

ونشرت الفنانة المصرية صورة لها من كواليس مسلسل "سوق العصر" مع أحد الشابين وهو طفل، وعلقت قائلة: "استكمالًا للبوست اللي فات انا مش عارفني ..انا تهت مني".