أشرف زكي: المنتصر بالله عمره ما طلب حاجة من حد.. والفنانين مش ملطشة

رنا صلاح الدين - كشف الفنان المصري أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، تفاصيل وفاة الفنان الكوميدي المنتصر بالله.

نقيب الممثلين، قال في مداخلة هاتفية لبرنامج "المساء مع قصواء" على قناة TeN، أن المنتصر بالله انتقل إلى المستشفى العسكرى بالإسكندرية، ثم جاءته مكالمة هاتفية أبلغوه بوفاته، وذلك قبل إبلاغ زوجة الفنان الراحل، حتى يتسنى للنقابة القيام بالإجراءات اللازمة لدفنه.

أشرف زكي أضاف أنه من المقرر إقامة عزاء الفنان الراحل المنتصر بالله، بكنيسة المرعشلي بالزمالك، يوم الثلاثاء المقبل.

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المنتصر بالله

وتابع: "الأسرة الفنية أسرة صغيرة، وعارفة بعض كويس، ولما حد بيحصله حاجة كل بيعرف، والمنتصر باللهعمره ما طلب حاجة من حد، وحالته كانت مستورة، وقد عرض البعض المساعدة على أسرة الفنان الراحل لكنهم رفضوا".

ومن ناحية أخرى، تحدث أشرف زكي عن الشائعات التي يتعرض لها الفنانين، قائلا: "الفنانين مش ملطشة عشان كل شوية يطلع إشاعة على حد، بلغنا النائب العام على الشائعات الكثيرة، ولن نسكت على تعرضنا للشائعات من حين إلى آخر".