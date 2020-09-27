بالصور.. رانيا يوسف تتألق بالأسود في أحدث ظهور لها

رنا صلاح الدين - شاركت الفنانة المصرية رانيا يوسف جمهورها بمجموعة صور جديثة لها، ظهرت فيها بإطلالة جذابة.
الفنانة المصرية أطلت في الصور، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، بفستان أسود قصير، مكشوف أحد الكتفين.
رانيا جمعت شعرها لأعلى في تسريحة كلاسيكية مميزة، وتزينت بمكياج كثيف، وأكملت إطلالتها بمجوهرات مميزة.
وكانت قد أثارت الفنانة المصرية رانيا يوسف الجدل مؤخرا، بظهورها مرتدية "دبلة"، وهو ما دفع جمهورها للتساؤل عما إذا كانت قد احتفلت بخطوبتها سرا.
وكشفت رانيا حقيقة خطوبتها، خلال لقائها في برنامج "Et بالعربي"، حيث كشفت أنها ترتدي "دبلة" من أجل دورها في مسلسلها الجديد، والذي يحمل اسم "شارع 9"، حيث قالت: "دي دبلة الشخصية راجية مش دبلتي".
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