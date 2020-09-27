أحدث ظهور لنيللي كريم مع خطيبها.. شاهد

رنا صلاح الدين - حرصت الفنانة المصرية نيللي كريم على حضور حفل عيد ميلاد الفنانة ريهام حجاج، الذي شهد حضور عدد كبير من نجوم الفن.

نيللي اصطحبت معها خطيبها رجل الأعمال عمر إسلام، وهو أول ظهور لهما معا في مناسبة اجتماعية، منذ إعلان خطوبتهما.

نيللي كريم وخطيبها

وكانت الفنانة المصرية نيللي كريم قد أعلنت خطبتها رسمياً لرجل الأعمال المصري عمر إسلام، في شهر يونيو الماضي، وذلك بعد أنباء قوية أثيرت حول وجود قصة حب مشتعلة بين الثنائي.

وحرصاً منها على عدم التجمعات كإجراء احترازي لمكافحة انتشار وباء كورونا، اكتفت نيللي بالاحتفال بخطبتها في حفل عائلي بسيط على أحد الشواطئ بحضور أفراد أسرتي العروسين، كما كشفت عن نيتهما لعقد قرانهما والاحتفال بزفافهما نهاية الصيف الجاري.