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رنا صلاح الدين - قررت النجمة العالمية مادونا أن تكثف نشاطها خارج نطاق الموسيقى والغناء، وذلك بعد عدة أيام من إعلانها تقديم فيلم عن سيرتها الذاتية تقوم هى بكتابته وستقوم بإخراجه أيضا.
واتخذت مادونا البالغة من العمر 62 عاما، خطوة جديدة للمرة الأولى بالنسبة لكن هذه المرة فى عالم التجميل.
وأعلنت مادونا انها تستعد حاليا لإطلاق عطر جديد يحمل اسم ألبومها "Madame X"، والذى أطلقته فى عام 2019 وحقق نجاح مذهل حول العالم.
عطر مادونا
وكشفت مادونا عن الصورة الأولى للعطر وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وهو ما اسعد قطاع كبير من محبى أحد أيقونات الموسيقى العالمية.
الجدير بالذكر، أن الفيلم الذى يستعرض السيرة الذاتية الخاصة بمادونا، يضم الكثير من أسرار حياتها ستركز علي أبراز الجوانب المظلمة التي كرت بها قبل وصولها لعالم الشهرة و تحقيق النجاحات.
كانت هذه تفاصيل خبر صورة| بعد فضح أسرارها.. مادونا تتجه لعالم التجميل بعطر "Madame X" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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