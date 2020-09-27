شاهد.. أمل رزق تفاجئ جمهورها بالشعر الأشقر في أحدث ظهور

رنا صلاح الدين - وظهرت أمل فيا لصورة التي نشرتها عبر حسابها الشخصي على "انستجرام"، بالشعر الأشقر، حيث تخلت عن اللون الغامق، لتفاجئ جمهورها بهذا اللون الجديد.
وعلقت رزق على الصورة قائلة:" أجمل مافي التقدم بالسن انه يجعلك تستصغر أموراً كثيرة كانت تستهلك طاقتك و مشاعرك يوماً ما.. فالنضوج يجعلك تُعيد ترتيب الأشياء".
وشاركت الفنانة أمل رزق، في مسلسل "للحب فرصة أخيرة"، الذي عرض عام 2018، وضم عددًا من النجوم أبزهم الفنانة داليا البحيري وفراس سعيد وأميرة العايدي وهبة الأباصيري وهند عبد الحليم وأحمد عبدالله محمود.
كما شاركت في المسلسل الإذاعي الذي يحمل اسم "رابع جار" وشارك فيه كل من لطيفة، أحمد عيد، عبد الرحمن أبو زهرة، طارق عبد العزيز ، وهو من تأليف محمد صلاح راجح، وإخراج أيمن عبد الرحمن.
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