بعد تعرضها للانتقادات.. عارفة عبد الرسول تتجاهل الهجوم على صورتها بالمايوه بهذه الطريقة

رنا صلاح الدين - قررت الفنانة عارفة عبد الرسول، أن تتجاهل الهجوم الشديد التي تعرضت له خلال الساعات الماضية بعدما نشرت صورة جديدة ظهرت من خلالها وهي مرتدية المايوه، معلقة "لقيت الطبطبة".

تجاهل عارفة، كان عبارة عن الترويج لمسلسل "الوصية" الذي يعرض حاليًا عبر فضائية dmc، وتم عرضه الماراثون الرمضاني لعام 2018 وهو من بطولة الفنان أحمد فهمي وأكرم حسني.، ولاقى تفاعل ونجاحًا كبيرًا وقت عرضه.

ونشرت عارفة صورة من المسلسل، كنوع من الترويج عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، معلقة:"وصيتك وصية".

Advertisements

عارفة عبد الرسول

وخاضت عارفة عبد الرسول، الماراثون الرمضان الماضي بمسلسل "رجالة البيت"، بطولة الفنان أحمد فهمي وأكرم حسني.

المسلسل كان يحمل في البداية اسم "تيمون وبومبا"، ولكن تغير اسمه ليصبح "رجالة البيت"، وشارك في العمل مجموعة كبيرة من نجوم الفن من بينهم الفنان بيومي فؤاد ودينا محسن الشهيرة بـ"ويزو"، ولطفي لبيب، ومجموعة من ضيوف الشرف.