بعد فيديو رفع دينا الشربيني للأثقال..عمرو أديب: "الله يكون في عونك يا هضبة"

رنا صلاح الدين - عادت النجمة دينا الشربيني، لممارسة التمارين الرياضية من جديد من أجل الحفاظ على جسدها وحتى تكون أكثر حيوية ونشاطًا مثل زوجها النجم عمرو دياب.

وشاركت دينا جمهورها، بفيديو عبر حسابا الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، ظهرت من خلاله وهي تقوم برفع الأثقال، مما حاز الفيديو إعجاب الكثير من متابعيها وخاصة أصدقائها في الوسط الفني من بينهم الفنانة رانيا يوسف وسوسن بدر وعبير صبري وآيتن عامر.

وحرص الإعلامي عمرو أديب، ان يعلق على الفيديو، من خلال برنامجه "الحكاية"،قائلًا:"الله يكون في عونك ياهضبة الله يكون في عونك ياعمرو، أنا مقدرش أشيل ربع التقل ده مش هعرف أعمله، وقالت في الفيديو إن رجعت تلعب رياضية يعني هي كده بتسخن أمال قبل كده كنتي بتشيلي أيه ياماما".

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وأضاف:"شوفوا لما رمت البتاع والحمل كمان كبير أوي ده أنا صعب أشيل ربعه".

يذكر أن دينا الشربيني، نافست في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "لعبة النسيان"، وشارك فيه كل من الفنان أحمد داوود ورجاء الجداوي وأحمد صفوت ومحمود قابيل وإنجي المقدم.