شكرا لقرائتكم حسم قضية التشكيك بنسب أبناء هالة صدقي.. والفنانة تعترف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعد أسابيع من الجدل، أسدل الستار على القضية الخاصة بالتشكيك في نسب أبناء الفنانة المصرية هالة صدقي لزوجها سامح سامي، بعدما تم إلغاء القضية.

حيث أعلنت الفنانة المصرية أن القضية المشينة لها ولأبنائها تم إلغاؤها أمس الثلاثاء، لعدم دخول محامي زوجها إلى قاعة المحكمة، بعدما تأكد من وجودها هي وأبنائها وبصحبتهم كل الأدلة والبراهين التي تؤكد موقفهم في القضية وتثبت كذب الطرف الآخر.

وأوضحت الفنانة المصرية أن القاضي تكرم بتأجيل القضية حتى نهاية اليوم بسبب إصرارها على استكمال التقاضي، وفي النهاية أصدر قراره بإلغائها.

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ورغم حصولها على حكم لصالحها ولأبنائها إلا أنها كشفت عن أمر نجح فيه زوجها، حيث قالت في ختام كلماتها عبر حساباتها على السوشيال ميديا من أجل الإعلان عن الأمر: "ألغيت القضية لكنه نجح في التشهير".

تصريح هالة صدقي

3 قضايا بانتظار زوجها

وتلقت الفنانة المصرية العديد من التعليقات الداعمة لها ولأبنائها، حيث طالبها أصدقاؤها بعدم السكوت ورفع دعوى قضائية على زوجها، لتكشف عن قيامها بالفعل برفع 3 دعاوى قضائية ضد زوجها في الولايات المتحدة الأميركية بسبب قيامه بالتشهير بها وبأبنائها.

هالة صدقي وزوجها

كما أشارت إلى كونها قامت بذلك رغم صمتها لسنوات، خاصة أنها لا تريد منه شيئا ولكنه لم يتركها وأبناءها، معتبرة أنه يقوم بذلك تجاهها وتجاه أبنائها لأنه يتواجد خارج مصر لكنها لن تصمت مرة أخرى.