شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة المنتصر بالله تكشف عن تواصل 3 فنانات بشكل دائم مع زوجها الراحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحل عن عالمنا ظهر أمس السبت، الفنان الكوميدى الكبير المنتصر بالله بعد معاناة مع المرض، حيث أمتعنا لسنوات كثيرة بأدواره المختلفة من خلال السينما والدراما والمسرح أيضا، واستطاع أن يترك بصمة في تاريخ الفن المصرى وأثر كبير في وجدان كل المصريين، فكان محبوبا بأدائه البسيط والمميز الذى كان يظهر من خلاله للمشاهدين، كما أنه استطاع أن يصنع الابتسامة على وجوه محبيه في الوطن العربى، وبسبب مشاغل الحياة على كل الناس فقد عانى الفنان المنتصر بالله من تجاهل الوسط الفنى، وعدم تواصل الكثير من الفنانين معه، فدوامة الحياة تخطف الإنسان إلى طريق طويل، ولكن لم يكن الوسط الفني بهذا الجحود وهناك 3 فنانات كانوا دائمات السؤال عنه وعلى صحته هاتفيا، ولكنهن سبقنه إلى الرحيل في نفس هذا العام ويبدو وأن المنتصر بالله قرر أن يلحق بهن إلى العالم الآخر.

وقد أكدت زوجته عزيزة كساب، أن الفنانات نادية لطفى ورجاء الجداوى وشويكار كن دائمات السؤال عنه هاتفيا، وقد رحلن في نفس العام، وكانت الفنانة نادية لطفى دائمة السؤال عنه حتى إنها في ذات مرة بعد خضوعها لعملية اتصلت به واطمأنت عليه بنفسها، وقد رحلت في شهر فبراير الماضى بعد صراع مع المرض.

كما أن الفنانة رجاء الجداوى كانت دائمة السؤال عليه بشكل متواصل ومستمر، ورحلت عن عالمنا في شهر يوليو الماضى بعد معاناة كبيرة مع فيروس كورونا، وكشفت زوجة المنتصر بالله أيضا أن الفنانة الراحلة شويكار والتي رحلت بعد انفجار المرارة داخل إحدى المستشفيات في شهر أغسطس الماضى، كانت دائمة السؤال عنه رغم إنها كانت تحتاج لمن يسأل عنها على حسب قولها.

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المنتصر بالله فنان حاصل على ماجستير فنون مسرحية بعد تخرجه فى معهد الفنون بـ8 سنوات وتحديدًا فى عام 1977، وكان ظهوره الأول مع فرقه ثلاثى أضواء المسرح ببداية السبعينيات بعد تخرجه مباشرة، ليضع قدمه بثبات فى الوسط الفنى ويتألق فى تجسيد الشخصيات التى يقدمها، وخصوصًا إن كانت فكاهية، وعلى الرغم من أنه لم يحصل علي البطولة المطلقة، إلا أنه كان فى معظم أعماله محورا للأحداث، والشخصية المؤثرة.

الراحل تزوج من الفنانة عزيزة كساب التى اعتزلت الفن للتفرغ لرعاية بناتها الثلاثة، أما عن أهم أعماله فهي كثيرة ومتنوعة ما بين المسرح والسينما والدراما التليفزيونية ومن أهم أفلامه: تجيبها كده تجيلك كده هي كده، أسوار المدابغ، التحدي، الحدق يفهم، الزمن الصعب، الشيطانة التي أحبتني، الطيب أفندي، الفضيحة، المعلمة سماح، المغنواتي، المواطن مصري، حارة الجوهري،، ياتحب ياتقب، حنحب ونقب، شفاه غليظة، ضد الحكومة، فقراء ولكن سعداء، محامي تحت التمرين، ممنوع للطلبة، نأسف لهذا الخطأ، ناس هايصة وناس لايصة، يا ما أنت كريم يارب.

وفِي المسرح قدم: استجواب، حضرات السادة العيال، عائلة سعيدة جدا، شارع محمد علي، علشان خاطر عيونك، مطلوب على وجه السرعة، العالمة باشا وفِي التليفزيون قدم: مسلسلات بدارة ، أنا وأنت وبابا في المشمش، حكايات بناتي، اجري اجري، راجل وست ستات، حقا أنها عائلة سعيدة جدا، شارع المواردي، لن أمشي طريق الأمس، الصحيح ما يطيح، أبناء ولكن، أيام المنيرة، أرابيسك، الشراغيش، آن الآوان، ماكو فكة، عيون، الدنيا لما تلف.