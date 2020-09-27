"جزء أصيل من فني وعمري".. هكذا نعت شريهان الفنان المنتصر بالله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نعت الفنانة الكبيرة شريهان، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، الفنان المنتصر بالله الذي رحل عن عالمنا أمس السبت بعد صراع مع المرض.

وكتبت: "خبر يوجع القلب، المنتصر بالله في ذمة الله، إنسان وفنان وصديق غالي هو وأسرته العظيمة المحترمة، زوجته عزيزة وبناته أو جواهرهم الثلاث".

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وتابعت: "جزء أصيل من فني وعمري الطيب وذكرياتي الجميلة، من علشان خاطر عيونك، إلى شارع محمد علي، لن أنساها ولن أنساه أبدا، في سلام الله يا منتصر بالله".

ورحل الفنان الكبير عن عالمنا عن عمر يناهز 70 عاما، بعدما ترك إرثا فنيا في السينما والمسرح والتليفزيون، ومن أبرز أعماله "أرابيسك"، "شارع محمد علي"، "الشيطانة التي أحبتني"، "أبناء ولكن"، "ضد الحكومة"، "المواطن مصري"، وغيرها من الأعمال