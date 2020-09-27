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سيمون تنعى الفنان المنتصر بالله

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نعت الفنانة سيمون، عبر حسابها الرسمي بموقعي تويتر وإنستجرام، الفنان الكبير المنتصر بالله، الذي رحل عن عالمنا أمس السبت، بعد صراع مع المرض.

وكتبت: "البقية في حياتكم، الله يرحم الفنان الجميل المنتصر بالله".

ورحل الفنان الكبير عن عالمنا عن عمر يناهز 70 عاما، بعدما ترك إرثا فنيا في السينما والمسرح والتليفزيون، ومن أبرز أعماله "أرابيسك"، "شارع محمد علي"، "الشيطانة التي أحبتني"، "أبناء ولكن"، "ضد الحكومة"، "المواطن مصري"، وغيرها من الأعمال.

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