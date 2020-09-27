تراند اليوم : فيديو| "شيري عادل" تصدم "وائل الإبراشي" لدى سؤالها عن "معز مسعود"

نفت الممثلة المصرية شيري عادل، أن يكون طليقها الداعية والمنتج معز مسعود طلب منها الابتعاد عن التمثيل.

قالت شيري خلال مداخلة متلفزة مع الإعلامي وائل الإبراشي لبرنامج "التاسعة" على القناة الأولى والفضائية المصرية، إن معز مسعود لم يشترط عليها الابتعاد عن التمثيل خلال فترة زواجهما.

وأشارت إلى أنها تحترمه كثيرًا وهو نفس الأمر، وأن علاقتهما بعد الطلاق الذي وقع قبل عام جيدة.

وذكرت أن معز لم يطلب منها الابتعاد عن التمثيل، لكن هي عندما تزوجت وبدأت حياة جديدة، فضلت أن تهتم بها وانشغلت في حياتها، معتبرة أنه النسبة لها من الصعب أن تتزوج وتعود سريعًا للعمل.

وأشارت إلى أنها بعد الانفصال لم تعثر على العمل المناسب الذي تعود به إلى جمهورها، كانت تبحث عن موضوع يجذب الجمهور.

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ورفضت التعليق على فكرة أن معز كان يتحدث في برامجه عن الزوجة المثالية المحجبة، وتزوج في النهاية من فنانة، قائلة إنه لا تعلق على أي شيء يخصه ومن الأفضل أن يعلق هو على هذا الأمر.

وحول تعليقات الجمهور خلال فترة زواجها، قالت إنها لم تحزن من متابعة الجمهور، لأنها تعرف أن الجمهور عندما يحب ويهتم بالفنان يتحدث ويعلق على أخبار عن حياته الشخصية.

وأشارت إلى أنها لم تنزعج من الأمر، لكنها قالت إنها لا تحب الحديث عن حياتها الشخصية ولا تتاجر بها.



