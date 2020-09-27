نورهان عن أبناء مخرج سوق العصر: حساهم ولادي واحيانًا رجالتي

شاركت الفنانة نورهان جمهورها صورة جديدة تجمعها بأبناء المخرج هاني اسماعيل ، وذلك عبر حسابها الرسمي على تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" .



وظهرت نورهان خلال الصورة برفقة ابناء المخرج هاني اسماعيل، واعربت عن سعادتها الشديدة بابنائه قائلة : "لما عملت مسلسل سوق العصر مع استاذي المخرج هاني اسماعيل كان ابنه الاكبر حسن عمره ١٠ سنوات و الأصغر

يحيي كان عنده سنة ! و النهاردة بعد حوالي ٢٠ سنة من سوق العصر قابلت حسن اللي اصغر مني ب ٨ سنين لقيته ممثل هايل و اعلامي شاطر و مطرب موهوب و راجل جدع و شهم".

وتابعت : "و يحيي اتخرج من اعلام و هو اللي بيخرج

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و يصور الايفنت !!! الله اكبر.. بغض النظر عن اني حاساهم احيانا ولادي و احيانا رجالتي و شوية مشاعر مختلطة كده.. بس نفسي اقول لأمهم انتي عملتي عمل عظيم و لباباهم دا اعظم انتاجك.. وانا بقي مش فاهمه حاجه اانا مين انا فين" .

ويذكر ان اخر اعمال الفنانة نورهان مسلسل "ليالينا80" الذي خاضت به السباق الرمضاني الماضي، بطولة غادة عادل ، خالد الصاوي وصابرين ، تاليف احمد عبد الفتاح وإخراج احمد صالح .