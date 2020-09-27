شاركت الفنانة نورهان جمهورها صورة جديدة تجمعها بأبناء المخرج هاني اسماعيل ، وذلك عبر حسابها الرسمي على تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" .
يحيي كان عنده سنة ! و النهاردة بعد حوالي ٢٠ سنة من سوق العصر قابلت حسن اللي اصغر مني ب ٨ سنين لقيته ممثل هايل و اعلامي شاطر و مطرب موهوب و راجل جدع و شهم".
وظهرت نورهان خلال الصورة برفقة ابناء المخرج هاني اسماعيل، واعربت عن سعادتها الشديدة بابنائه قائلة : "لما عملت مسلسل سوق العصر مع استاذي المخرج هاني اسماعيل كان ابنه الاكبر حسن عمره ١٠ سنوات و الأصغر
وتابعت : "و يحيي اتخرج من اعلام و هو اللي بيخرج
ويذكر ان اخر اعمال الفنانة نورهان مسلسل "ليالينا80" الذي خاضت به السباق الرمضاني الماضي، بطولة غادة عادل ، خالد الصاوي وصابرين ، تاليف احمد عبد الفتاح وإخراج احمد صالح .
كانت هذه تفاصيل خبر نورهان عن أبناء مخرج سوق العصر: حساهم ولادي واحيانًا رجالتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.