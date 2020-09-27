الثلاثاء.. "يا بخت من ضحكنى بي" حفلة ستاند أب كوميدى جديدة فى الساقية

تستقبل ساقية عبدالمنعم الصاوي حفل ستاند أب كوميدي جديد بعنوان "يا بخت من ضحكني بس"، وذلك يوم الثلاثاء 29 من سبتمبر على مسرح النهر، في تمام الساعة السابعة مساءً. 29 من سبتمبر على مسرح النهر، في تمام الساعة السابعة مساءً. ويذكر أن حفلة ستاندب كوميدي يقدمها مجموعة من أفضل الفنانين الكوميديين الممارسين لفن الستاند كوميدي منذ أكثر من ٤ سنين كوميديانز لأول مرة في حفلة واحدة.

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