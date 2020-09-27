تعرف على تفاصيل فيلم "الخطة العايمة" لعلي ربيع قبل عرضه.. شاهد الإعلان الدعائي له

رنا صلاح الدين - نشر الفنان على ربيع مؤخرا صورة البوستر الرسمي لفيلم "الخطة العايمة" عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، كاشفا أنه من المقرر عرضه بالسينمات يوم 6 أكتوبر القادم.

وفيلم "الخطة العايمة" تدور قصته حول عصابة تجبر الفنانة غادة عادل التى كانت تعمل معهم على تجنيد شخصين لسرقة أحد البنوك، لكنهم لا يريدون أن يعرف أحد هويتهم، فتختار غادة عادل 2 من المكفوفين يمتلكون مهارات خاصة وهما "على ربيع ومحمد عبد الرحمن"، ويتم تدريبهما لسرقة البنك وسط مفارقات كوميدية.

والفيلم من بطولة علي ربيع، وغادة عادل، ومحمد عبدالرحمن، وعمرو عبد الجليل، وغيرهم، وهو من إخراج معتز التوني، وتأليف عبدالوهاب وكريم كيمز.