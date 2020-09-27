سيمون: الفنان يموت وهو حي في هذه الحالة

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رنا صلاح الدين - تحدثت الفنانة المصرية سيمون عن التجاهل الذي يعاني منه بعض الفنانين، مؤكدة أن التجاهل بالنسبة للفنان وكأنه مات حيا.
سيمون كتبت، على حسابها الخاص على موقع "الفيس بوك": "الفنان مبيهموش السؤال عليه غير فنيا.. ده الاهتمام الحقيقي. لأن شغله هو حياته مش وظيفته".
وأضافت: "ولما مبيتسألش عليه ويُقدر فنيا بما يليق، بيمرض ويتعب وينزوي ويحزن ويموت وهو يتنفس.. حتى يُنعى وهو حيّ.. أحيانا".
سيمون
يذكر أن الفنانة المصرية سيمون كانت قد شاركت مؤخرا في مسلسل "قيد عائلي"، ومسلسل "الكبريت الأحمر".
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