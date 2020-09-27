سيمون: الفنان يموت وهو حي في هذه الحالة

رنا صلاح الدين - تحدثت الفنانة المصرية سيمون عن التجاهل الذي يعاني منه بعض الفنانين، مؤكدة أن التجاهل بالنسبة للفنان وكأنه مات حيا.

سيمون كتبت، على حسابها الخاص على موقع "الفيس بوك": "‏الفنان مبيهموش السؤال عليه غير فنيا.. ‏ده الاهتمام الحقيقي. لأن شغله هو حياته مش وظيفته".

وأضافت: "ولما مبيتسألش عليه ويُقدر فنيا بما يليق، ‏بيمرض ويتعب وينزوي ويحزن ويموت وهو يتنفس.. ‏حتى يُنعى وهو حيّ.. أحيانا".

سيمون

يذكر أن الفنانة المصرية سيمون كانت قد شاركت مؤخرا في مسلسل "قيد عائلي"، ومسلسل "الكبريت الأحمر".