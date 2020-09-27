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رنا صلاح الدين - تعرضت الفنانة عارفة عبد الرسول، لانتقادات لاذعة بعد ظهورها بالمايوه على البحر.
ونشرت عارفة صورتها، عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلقت عليها قائلة:"لقيت الطبطبة"، وهي الأغنية الشهير للنجم الإماراتي حسين الجسمي.
عارفة عبد الرسول
وسرعان ما استقبلت عارفة تعليقات من المتابعين انتقده فيها ظهور بالمايوه، وآخرون تمنوا لها إجازة سعيدة.
وخاضت عارفة عبد الرسول، الماراثون الرمضان الماضي بمسلسل "رجالة البيت"، بطولة الفنان أحمد فهمي وأكرم حسني.
المسلسل كان يحمل في البداية اسم "تيمون وبومبا"، ولكن تغير اسمه ليصبح "رجالة البيت"، وشارك في العمل مجموعة كبيرة من نجوم الفن من بينهم الفنان بيومي فؤاد ودينا محسن الشهيرة بـ"ويزو"، ولطفي لبيب، ومجموعة من ضيوف الشرف.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد صورتها بالمايوه.. شاهد عارفة عبد الرسول تتعرض لهجوم شديد: "لقيت الطبطبة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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