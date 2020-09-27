بالفيديو.. ابنة المنتصر بالله تبكي على الهواء أثناء حديثها عن والدها الراحل

رنا صلاح الدين - لم تستطع سارة، ابنة الفنان الراحل المنتصر بالله، تمالك دموعها، خلال حديثها عن اللحظات الأخيرة في حياة والدها.

ابنة الفنان الراحل دخلت في نوبة بكاء، خلال مداخلتها الهاتفية في برنامج "المساء مع قصواء" على قناة Ten، واعتذرت لمقدمة البرنامج قصواء الخلالي، مؤكدة أنها لا تستطيع الكلام عن والدها الآن.

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وكان الفنان الكوميدي المنتصر بالله، قد توفي أمس السبت، عن عمر ناهز الـ 70 عاماً، بمستشفى مصطفى كامل بالإسكندرية، وذلك بعد صراع مع المرض.

ومن المقرر صلاة الجنازة عليه ودفنه اليوم الأحد الموافق 27 سبتمبر من القاهرة.

ونشر الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، صورة الفنان الراحل المنتصر بالله، عبر حسابه لشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وعلق عليها قائلًا:"وداعًا الفنان الكبير المنتصر بالله".