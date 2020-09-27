وفاة المنتصر بالله تعيد حنان ترك للأضواء

رنا صلاح الدين - أعادت وفاة الفنان الكوميدي المنتصر بالله، الفنانة المعتزلة حنان ترك للأضواء من جديد.

حنان ترك حرصت على نعي المنتصر بالله، على حسابها الخاص على موقع "تويتر"، حيث كتبت: " ربنا يصبر زوجته وبناته ... ويغفر له ويرحمه ... اللهم انه اسعد واضحك عبادك فجعله في ميزانه".

حنان ترك والمنتصر بالله

Advertisements

وكان الفنان الكوميدي المنتصر بالله، قد توفي أمس السبت، عن عمر ناهز الـ 70 عاماً، بمستشفى مصطفى كامل بالإسكندرية، وذلك بعد صراع مع المرض.

ومن المقرر صلاة الجنازة عليه ودفنه اليوم الأحد الموافق 27 سبتمبر من القاهرة.

ونشر الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، صورة الفنان الراحل المنتصر بالله، عبر حسابه لشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وعلق عليها قائلًا:"وداعًا الفنان الكبير المنتصر بالله".