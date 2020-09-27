بعد أنباء زواجه من حلا شيحة.. أول تعليق من طليقة معز مسعود

رنا صلاح الدين - انتشرت خلال الأيام القليلة الماضية أخبار حول زواج الفنانة حلا شيحة، من الداعية معز مسعود، وذلك بعد انفصاله عن الفنانة شيري عادل.

وعبرت اليوتيوبر بسنت نور الدين، طليقة معز مسعود، عن غضبها واستيائها الشديد من تداول اسمها في أخبار زواج طليقها من حلا شيحة، وكتبت بسنت عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"احنا كبشر طبيعيين لما بنمر بتجربة صعبة.. بيتاخد كتير من روحنا وعمرنا لغاية لما بنعرف نتجاوزها.. ولما بنفتكرها.. غصب عننا بيصحى فينا جزء من الألم ..من الأذى الشديد إن اللي حواليك يتعاملوا معاك كإنك (شىء) مش إنسان.. يستخدموا صورتك ويخوضوا فى حياتك الشخصية علشان أنت شخصية مشهورة.. وكإن المشهور مش إنسان من روح ودم وإحساس".

وأضافت:"افتح السوشال ميديا ألاقي حياتى مشاع.. صورتي ضمن مجموعة صور فيها غزل وضحك بسبب قدر ربنا سبحانه وتعالى كتبه عليا إني أمرّ بيه، وخلاص القدر عدى وانتهى من حياتي ..أنا مش حلوى مغطاة وغيرى مش حلوى مكشوفة.. و ماحدش فينا مُجرد صورة برقم بيتعد تبع حد.. أنا أختك وهي قد تكون بنتك.. الكلام ده مؤذي لينا ولأهلنا".

وتابعت قائلة:"بلاش حُب الشير واللايك يطغى على إنسانيتنا.. ودعوا الخلق للخالق.. دا (إماطة الأذى عن الطريق صدقة).. فما بالكم بإماطة الأذى عن مشاعر الناس".

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بسنت نور الدين

وجاءت هذه الأخبار التي آثارت جدلًا بعد أن تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة نشرها معز مسعود، ظهر من خلالها وهو جالسًا على الأرض ويعزف جيتاروعلق عليها قائلًا: "شكرا جزيلا للإنسان الرائع الذي استحوذ على هذه اللحظة، أنت تعرف من أنت".

لتقوم حلا شيحة بالتعليق على الصورة، حيث تسآلت عن من التقط له الصورة، ليرد عليها قائلًا:"شخص مميز جدا".