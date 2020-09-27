فيديو| رقص ومرح.. شاهد كواليس كليب جينيفر لوبيز "Pa'Ti Lonely"

رنا صلاح الدين - طرحت النجمة العالمية جينيفر لوبيز، خلال اليومين الماضيين، فيديو كليب أغنيتها الجديدة "Pa'Ti Lonely" الذي يجمعها بالنجم العالمى مالوما، عبر قناتها الرسمية على يوتيوب.

وحقق الكليب بعد 24 ساعة من طرحه ما يقرب من 5 ملايين مشاهدة على "يوتيوب".

ويتكون الكليب من أغنيتين الأولى يحاول مالوما الإيقاع بلوبيز ليكونا في علاقة، وفي الأغنية الثانية تكتشف لوبيز أنه من الشرطة وفعل ذلك ليقع بها ويتم القبض عليها.

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ونشرت جينيفر لوبيز، عبر حسابها على "إنستجرام"، جزء من كواليس الكليب، من خلال تدريباتها على الرقص والاستعراضات التي تزيد من شهرة أعمالها الفنية دوما.

الجدير بالذكر، أن جينيفر لوبيز نشرت مقطع فيديو قصير لها عبر إنستجرام، لتعلن عن موعد طرح فيلمها المقبل Marry Me، المقرر له يوم 14 فبراير المقبل، تزامناً مع أعياد الحب.