خبر صادم.. توقّف مسلسل جان يامان “السيد الخطأ”

متابعة بتجـــــــــــرد: برغم تأكيد قناة” فوكس” التركية منذ أكثر من أسبوع، عدم صحة الأخبار التي انتشرت عن نيتها إيقاف مسلسل “السيد الخطأ”، والتأكيد على استمرار عرضه، وأنّه يحقّق نجاحاً، وخصوصاً في الخارج، إلا أنّ القناة، وفي خطوة مفاجئة وصادمة، أعلنت عن توقّف المسلسل عند الحلقة 14، التي ستُعرض الاسبوع المقبل.

خبر توقّف المسلسل تلقاه جمهور مسلسل “انت اطرق بابي” بشماتة وسخرية، خصوصاً من جان يمان الذي سبق وصرح أنّ مسلسلاته أكثر انتشاراً من مسلسلات كيفانج تاتليتوغ.

وكان جان يامان قد تعرّض منذ بدء عرض الحلقة الأولى لانتقادات واسعة حيث اتّهم البعض بأنّه بالغ في العري في المسلسل، واعتبروا انه كعادته يكرّس نفسه في شخصية الشاب الوسيم الثري الذي يعتمد على عضلاته وتتهافت عليه الفتيات. كما انتقدوا وجود مشاهد جريئة لا داعي لها ومشاهد لجان يمان وهو يستحم أو في السرير والهدف منها جذب المراهقات.

وتعرّض المسلسل أيضًا للانتقاد من وزير الداخلية التركي سليمان سويلو، وطالب قناة “فوكس” التركية التي تعرض المسلسل بإيقافه، معتبراً أنّ المسلسل “يروّج للرذيلة والعري، ويجب أن لا يشاهد أطفالنا مثل هذه الامور”. وتساءل: “لماذا دائماً تنتجون مسلسلات تافهه”؟!