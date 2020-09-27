متابعة بتجـــــــــــرد: رغم كل الأخبار التي تم تداولها عن طليقها الداعية والمنتج معز مسعود، بعد انتشار أنباء عن ارتباطه بالفنانة حلا شيحة؛ بعد طلاقهما، خرجت الفنانة شيري عادل عن صمتها خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “التاسعة” الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي على القناة الأولى بالتلفزيون المصري.
وقالت شيري إنها لم تعتزل مطلقاً، وأن تأخرها في التمثيل ناتج من عدم وجود أدوار تريد أن تقوم بالعمل بها، وأن علاقتها بطليقها معز مسعود علاقة احترام متبادل، وأنه لم يشترط عليها مطلقاً ترك العمل في مجال الفن والتمثيل.
وواصلت قائلة إن الاحترام المتبادل لابد أن يكون بين الزوجين حتى بعد انفصالهما، وأن الطلاق حدث منذ أكثر من عام كامل، مؤكدة أنها لم تحب أن تتاجر بحياتها الشخصية سواء بالإيجاب أو بالسلب.
وأضافت إن فكرة مسلسل “حكايتي أمر شخصي” جذبتها وأحبتها كثيراً، مشيرة إلى أنها أحبت شخصية هاجر حباً شديداً، مؤكدة أن مسألة عدم حسن اختيار شريك حياتها أمر مؤلم جداً.
كانت هذه تفاصيل خبر شيري عادل تخرج عن صمتها: لا أحب المتاجرة بحياتي الشخصية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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