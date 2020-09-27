شيري عادل تخرج عن صمتها: لا أحب المتاجرة بحياتي الشخصية

متابعة بتجـــــــــــرد: رغم كل الأخبار التي تم تداولها عن طليقها الداعية والمنتج معز مسعود، بعد انتشار أنباء عن ارتباطه بالفنانة حلا شيحة؛ بعد طلاقهما، خرجت الفنانة شيري عادل عن صمتها خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “التاسعة” الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي على القناة الأولى بالتلفزيون المصري.

وقالت شيري إنها لم تعتزل مطلقاً، وأن تأخرها في التمثيل ناتج من عدم وجود أدوار تريد أن تقوم بالعمل بها، وأن علاقتها بطليقها معز مسعود علاقة احترام متبادل، وأنه لم يشترط عليها مطلقاً ترك العمل في مجال الفن والتمثيل.

وواصلت قائلة إن الاحترام المتبادل لابد أن يكون بين الزوجين حتى بعد انفصالهما، وأن الطلاق حدث منذ أكثر من عام كامل، مؤكدة أنها لم تحب أن تتاجر بحياتها الشخصية سواء بالإيجاب أو بالسلب.

وأضافت إن فكرة مسلسل “حكايتي أمر شخصي” جذبتها وأحبتها كثيراً، مشيرة إلى أنها أحبت شخصية هاجر حباً شديداً، مؤكدة أن مسألة عدم حسن اختيار شريك حياتها أمر مؤلم جداً.