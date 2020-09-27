أحمد الفيشاوي يوجه الضربة القاضية لـ محمد رمضان والأخير يردّ

متابعة بتجـــــــــــرد: تستمرّ الحرب الفنية بين الفنانين المصريين أحمد الفيشاوي ومحمد رمضان، خصوصاً بعد أن طرح الأوّل الإعلان الدعائي لأغنيته الجديدة Number 2، والتي يسخر فيها من أغنية الأخير Number 1 التي لاقت نجاحاً عربياً كبيراً.

وظهر الفيشاوي في الإعلان بطريقة كاريكاتورية وهو يوجّه الضربة القاضية لرمضان على حلبة المصارعة، في إشارة منه إلى أنه سينهي الخلاف بهزيمة الأخير.

ولم يقف رمضان صامتاً، لكنه نشر مقطع فيديو لبعض معجبيه على مستوى العالم، مصحوباً بمقطع من أغنيته “السلطان” والتي يوجه فيها رسالة ضمن كلمات الأغنية بالابتعاد عن طريقه.