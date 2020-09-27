هل يُسجن كيفانج تاتليتوغ لتهرّبه من الضرائب؟

متابعة بتجـــــــــــرد: فتح مجدداً التحقيق في قضية التهرب الضريبي الخاصة بالممثل التركي كيفانج تاتليتوغ، الذي ويحسب الصحف التركية قد يواجه عقوبة السجن لمدة عشر سنوات بسبب التهمة الموجهة إليه.

كيفانج كان قد تغيب عن جلسة المحكمة التي عقدت منذ أيام في اسطنبول، وحضر بدلاً منه ممثله القانوني، الذي صرّح أنّ لا علاقة لموكله بالامر وأنّ المتهم هو مستشاره المالي الذي خدع كيفانج، مشيراً إلى أنه سيقدم كشوف البنك التي تؤكد أنّه دفع الضرائب.

وكان كيفانج تقدم منذ ثلاث سنوات بدعوى قضائية ضد مستشاره المالي واتهمه بالاحتيال والنصب عليه بمبلغ 90 ألف دولار، وتواري عن الانظار وتسبب بتوريطه بقضية التهرب الضريبي، إذ اكتشف انه لم يدفعها ولم يكن يقتطع المال الخاص بالضرائب لدفعها، بل كان يحوّلها إلى حسابه الخاص، وهذا ما عرّض كيفانج لتهمة التهرّب من الضرائب.