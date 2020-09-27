غادة عبد الرازق تواجه أزمة كبيرة.. هل تغيب عن دراما رمضان 2020؟

متابعة بتجـــــــــــرد: تواجه الفنانة غادة عبدالرازق أزمة البحث عن مُخرج لمسلسلها الجديد التي ستشارك به في الموسم الرمضاني المقبل.

وقد اعتذر عن المسلسل 3 مخرجين حتى الآن هم أحمد شفيق، وياسمين كمال، ومحمد سلامة، وهو ما يهدد وجودها في رمضان المقبل 2021.

وسبق أن تكررت أزمة مسلسل غادة عبدالرازق مع نيللي كريم التي كانت تستعد لبدء تصوير مسلسلها الجديد، إلا أن اعتذار المخرجين هاني خليفة، ومحمد جمال العدل، وكاملة أبو ذكري، وأحمد نادر جلال، دفعها للاتجاه نحو السينما.

فقد بدأت نيللي الاستعداد لانطلاق تصوير فيلم جديد يحمل اسم “العميل صفر” وسوف يشارك في بطولته أكرم حسني، وهو من إنتاج وتأليف وائل عبدالله، وإخراج محمد سامي.

وبحسب تصريحات المنتج جمال العدل لـ”النهار” فسوف يتحول مسلسل “بـ 100 وش” إلى فيلم سينمائي، وهو ما يشير إلى تأجيل مسلسل نيللي كريم بعض الوقت أو الخروج مبكراً من الموسم الرمضاني، وهو ما يمكن أن يجعل غادة عبدالرازق على الاستسلام وعدم الظهور في رمضان، لكن احتمالات ذلك ضعيفة في ظل حرص النجمة المصرية على أن تكون دائماً ضيفة على الجمهور في رمضان.