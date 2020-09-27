حلا شيحة تحذف صورها على “إنستغرام” وتبقي المحتشمة فقط

متابعة بتجـــــــــــرد: صدمت الفنانة حلا شيحة جمهورها بحذف العديد من صورها عبر حسابها على “إنستغرام”، مبقية على صورها التي ترتدي فيها ملابس محتشمة فقط.

ومن بين الصور التي حذفتها حلا جلسة تصوير لإحدى المجلات الفنية، والعديد من صورها التي نالت انتقادات بسببها من الجماهير، ومن بينها الصور التي التقطتها ضمن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة.

وكانت في الأيام الأخيرة، قد انتشرت شائعات تؤكد وجود علاقة عاطفية بين حلا شيحة والباحث الإسلامي معز مسعود، وزاد من حديث الجمهور عن وجود علاقة بينهما، تعليق حلا شيحة على آخر صورة نشرها مسعود.

ظهر في الصورة مسعود يجلس على الأرض ويعزف على الغيتار، وكتب تعليقاً: “شكراً جزيلاً للإنسان الرائع الذي استحوذ على هذه اللحظة، أنت تعرف من أنت”، وعلقت حلا على الصورة لتسأله من التقطتها ليرد عليها أنه “شخص مميز جدا”.

يذكر أن حلا شيحة كانت قد حذفت فيديوهاتها على “تيك توك”، واكتفت بفيديو واحد لها تظهر فيه وهي تخضع لجلسة تصوير وعلقت عليه “الصمت أحسن كتير من الكلام”.