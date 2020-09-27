في لفتة إنسانية.. تامر حسني يلبي طلب طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة

متابعة بتجـــــــــــرد: استجاب النجم المصري تامر حسني لطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، أعلن أمنيته مقابلته، فوفّر له كرسي رياضي بمواصفات معينة لمشاركته في بطولات رياضية وآلة غيتار، وحرص تامر على قضاء اليوم مع محمد وأسرته والعزف معه وسط فرحة شديدة من قبل الطفل.

وتداول عدد كبير من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه تامر وهو يهدي الطفل محمد الكرسي والغيتار.

وكان الطفل محمد من ذوي الاحتياجات الخاصة قد عبّر عن أمنيته للقاء النجم تامر حسني، من أجل العزف والغناء معه قائلًا: “بحب تامر حسني ونفسي أشوفه وأعزف وأغني معه”.

الطفل محمد ليس موهوبًا في الموسيقي فقط بل هو بطل رياضي في السباحة والجري، وتمنى أن يصبح طيارًا حينما يكبر، وقال والده إن محمد ينقصه كرسي رياضي ليتمكن من المشاركة في البطولات الرياضية.

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وكان النجم تامر حسني قد شارك جمهوره بكواليس تصوير غلاف ألبومه الجديد “خليك فولاذي”، عبر صفحته الرسمية بموقع “إنستغرام”، معلقًا على الفيديو قائلاً: “من تصوير cover ألبوم خليك فولاذي”، المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، والذي يضم 12 أغنية كاملة.

وأوشك النجم تامر حسني على الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة على ألبومه الجديد “خليك فولاذي” لطرح رسميًا عبر المتاجر الموسيقية الكبرى.