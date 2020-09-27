القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فاز فيلم "بيغينينغ" للجورجية ديا كولومبيغاشفيلي، السبت، بأبرز مكافآت مهرجان سان سيباستيان الدولي في إسبانيا، بعدما نال جائزة الصدفة الذهبية لأفضل فيلم وجوائز أفضل مخرج وممثلة وسيناريو.
وقالت المخرجة الجورجية البالغة 34 عاما: "أشكر لجنة التحكيم على هذا اليوم الرائع المذهل.. هذا يعني لي الكثير، إنه لشرف كبير".
وكان مقررا عرض هذا العمل الدرامي المتمحور حول حالات التطرف الديني في جورجيا، في مهرجان كان السينمائي بدورته التي ألغيت هذا العام بسبب جائحة "كوفيد-19".
ونال "بيغينينغ" المكافأة الأبرز في المهرجان متغلبا على أعمال كانت من الأوفر حظا في المسابقة الرسمية بينها الكوميديا الدنماركية "درانك" للمخرج توماس فينتربرغ، والذي حصد نجومه الذكور الأربعة مجتمعين جائزة أفضل ممثل.
كذلك حصدت الممثلة الجورجية إيا سوخيتاشفيلي جائزة أفضل ممثلة، من دون تمكنها من الحضور شخصيا لتسلمها بسبب القيود المفروضة على السفر إلى إسبانيا لمكافحة تفشي الوباء.
كما أن فيلم "سين سيناس بارتيكولاريس" للمكسيكية فرناندا فالاديز الذي يعالج قضية المهاجرين الذين قضوا لدى محاولتهم عبور الحدود إلى الولايات المتحدة، نال جائزة أفضل فيلم أمريكي لاتيني لهذا العام.
ومهرجان سان سيباستيان أهم حدث من نوعه للأعمال السينمائية الناطقة بالاسبانية، وكانت لجنة التحكيم هذا العام برئاسة الإيطالي لوكا غوادانيينو.
كانت هذه تفاصيل خبر "بيغينينغ".. فيلم جورجي يحصد أبرز جوائز "سان سيباستيان" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.